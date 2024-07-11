Авторынок России переживает падение потребительского спроса — что случилось?

Названы причины падения авторынка России на протяжении последних 3 месяцев

На автомобильном рынке России в первом полугодии 2024 года реализовано 719 тыс автомобилей, это на 79% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на это, ситуация остается сложной, а рынок до сих пор не может достичь показателей допандемийного периода.

Все усугубляется тем, что на протяжении последних трех месяцев уровень потребительской активности снижается, считают аналитики, ссылаясь на данные статистики. Отмечается, что показатель первых шести месяцев 2024 года стал лучшим с 2022 года.

«Тем не менее, эти результаты не установили рекордов, особенно в сравнении с первой половиной 2021 года, когда после пандемии коронавируса продажи превышали 800 тысяч машин», – пишут эксперты.

Продажи автомобилей по итогам июня достигли 124 тысяч экз., что в 1,5 раза больше показателей годичной давности. При этом они все равно ниже докризисных (150 тыс. единиц в 2018 году и 240 тыс. в 2015 году). С учетом таких результатов, к концу года рынок может достичь уровня в 1,5 млн проданных автомобилей, считают аналитики.

В марте авторынок РФ продемонстрировал свой лучший показатель – 146,5 тыс. проданных автомобилей. Но на фоне изменения правил ввоза машин через страны ЕАЭС, а также после повышения ключевой ставки ЦБ рынок находится в стагнации.

В пользу этого факта свидетельствует падение продаж, которое продолжается уже третий месяц подряд и усугубляется сезонными факторами.

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Источник: prufy.ru