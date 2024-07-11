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Высокая цена и негативный опыт — россияне о причинах нежелания пользоваться такси
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Высокая цена и негативный опыт — россияне о причинах нежелания пользоваться такси
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Высокая цена и негативный опыт — россияне о причинах нежелания пользоваться такси

Почти 70% жителей России назвали непривлекательной стоимость поездки в такси

Более половины опрошенных россиян (60%) назвали высокой стоимость поездки на такси, поэтому они в качестве альтернативы выбирают другие виды транспорта. Это выяснили в ходе опроса специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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«Высокая стоимость поездки на такси - главная причина, по которой россияне выбирают альтернативные виды транспорта (60%). В числе внешних барьеров также оказались следующие: "долго ждать и может не приехать" (19%), "грязно, неприятно в салоне автомобиля" (4%)», – говорится в итогах опроса.

По мнению 66% респондентов, стоимость такси за последний год не привлекает россиян, их приоритеты сместились в сторону общественного транспорта. Так 18% участников опроса назвали общественный транспорт более удобным, чем такси. При этом 12% указали на отсутствие чувства безопасности во время поездок в такси, 11% рассказали о негативном опыте с водителями.

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Несмотря на это, такси входит в топ-3 самых популярных видов транспорта (38%), уступая наземному общественному транспорту (58%) и личному автомобилю (55%). Большинство опрошенных пользуются такси несколько раз в полгода или чаще (73%), один раз в неделю пользуются услугами такси 10%, совсем не пользуются этим видом транспорта – 8%.

Источник: ВЦИОМ

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН Москва
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Фото:АГН Москва
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