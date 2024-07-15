#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
BYD Leopard 5
15 июля
Внедорожник BYD установил мировой рекорд
Внедорожник Bao 5 установил рекорд Гиннесса,...
Иномарка с автоматом за 600 тысяч рублей
15 июля
Иномарка с АКП за полцены Нивы – нашли несколько вариантов
«За рулем» назвал 4 модели за 600 тысяч рублей...
Бюджетные автомобили BYD попадут в Россию через соседнюю республику
15 июля
Бюджетные автомобили BYD попадут в Россию через соседнюю республику
В Узбекистане наладят сборку бюджетных...

Жорику из Мурманска стало плохо по дороге в гости (видео)

Сотрудники Орловской ГАИ помогли мурманчанке с перегревшимся шпицем

Взволнованная женщина на иномарке обратилась к инспекторам ГАИ Ивану Колосову и Павлу Мальцеву, несшим службу на автодороге М-2 «Крым» в Орловской области. Женщина рассказала, что они с мужем и шпицем по кличке Жорик ехали в гости к родителям в Кромской район, но во время очередной остановки для прогулки с собакой питомцу стало плохо – он начал задыхаться.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО
«Не теряя времени, женщина выехала в областной центр, чтобы отвезти питомца в ветеринарную клинику, однако, когда до города оставалось около часа езды, состояние собаки резко ухудшилось. В районе съезда с трассы М-2 "Крым" она заметила экипаж ДПС и попросила помощи у полицейских», – сообщила пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Парни получили разрешение у дежурного и рванули спасать пса, посадив его вместе с хозяйкой в патрульную машину. Их быстро доставили в ветлечебницу, где Жорика успешно реанимировали. Выяснилось, что у него случился тепловой удар, и помощь подоспела очень вовремя. Женщина сердечно поблагодарила полицейских, спасших, как она выразилась, не просто собаку, а члена семьи.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: МВД Медиа

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
15.07.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0