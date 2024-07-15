Жорику из Мурманска стало плохо по дороге в гости (видео)

Сотрудники Орловской ГАИ помогли мурманчанке с перегревшимся шпицем

Взволнованная женщина на иномарке обратилась к инспекторам ГАИ Ивану Колосову и Павлу Мальцеву, несшим службу на автодороге М-2 «Крым» в Орловской области. Женщина рассказала, что они с мужем и шпицем по кличке Жорик ехали в гости к родителям в Кромской район, но во время очередной остановки для прогулки с собакой питомцу стало плохо – он начал задыхаться.

«Не теряя времени, женщина выехала в областной центр, чтобы отвезти питомца в ветеринарную клинику, однако, когда до города оставалось около часа езды, состояние собаки резко ухудшилось. В районе съезда с трассы М-2 "Крым" она заметила экипаж ДПС и попросила помощи у полицейских», – сообщила пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Парни получили разрешение у дежурного и рванули спасать пса, посадив его вместе с хозяйкой в патрульную машину. Их быстро доставили в ветлечебницу, где Жорика успешно реанимировали. Выяснилось, что у него случился тепловой удар, и помощь подоспела очень вовремя. Женщина сердечно поблагодарила полицейских, спасших, как она выразилась, не просто собаку, а члена семьи.

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Источник: МВД Медиа