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150-сильный корейский кроссовер вернулся в Россию: известна цена

Дилер привез в Россию рестайлинговый Kia Soul за 3,5 млн рублей

Один из российских дилеров привез на продажу рестайлинговый корейский компактный кроссовер Kia Soul третьего поколения по параллельным каналам. Автомобиль в комплектации Luxe стоит 3 499 990 руб.

KIA Soul
KIA Soul
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Кроссовер оснащен бензиновым мотором объемом 2,0 литра и мощностью 150 л.с. и АКП. Привод передний.

Автопроизводитель Kia презентовал рестайлинговую версию Soul в 2023 году. Изменения оказались минимальными. Например, машина получила новый фирменный логотип.

KIA Soul
KIA Soul
KIA Soul
KIA Soul
KIA Soul
KIA Soul

Ранее «За рулем» рассказал, что любимый кроссовер Renault вернулся на российский рынок.

Источник: Autonews.ru

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

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Ушакова Ирина
Фото:Kia
16.07.2024
Фото:Kia
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Отзывы о Kia Soul ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Kia Soul  2011
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Компактный, но просторный внутри. Для рослого самое то. Ни разу не ломался. 2 года катался в Москве, далее по Черногории, по горам и серпантинам. Скорости тут ограниченные, так что управляемость особо не испытаешь. Климат-контроль работает все годы отменно. Здесь гарантия на них 7 лет, но хотя московскую сервисную книжку признали, но только на срок до 5 лет, как и в России.

Недостатки:

Иногда кажется, что реальных 126 сил нет, судя по динамике разгона, возможно, из-за Евро 4. Но с максималкой (проверена на пути из России через Европу) проблем нет. Пару раз загорался индикатор неисправности ESP, но вскоре (через пару дней) гас сам собой.

Комментарий:

Пробег не большой. Ни тормозные колодки, ни резину еще менять нужды не было. Ест резину равномерно,правда, использую два комплекта летний и зимний.

+13