АВТОВАЗ расширит комплектацию Lada Vesta Sportline
АВТОВАЗ откроет продажи Lada Vesta Sportline с системой электронного контроля устойчивости (ESP) и другими функциями безопасности в третьем квартале текущего года, сообщили в компании.
Ранее АВТОВАЗ прокомментировал опубликованное в СМИ сообщение о том, что производство седанов и универсалов Lada Vesta Sportline остановлено на неопределенный период, а также тот факт, что в прайс-листе модели на официальном сайте марки появилось примечание, что Lada Vesta Sportline не выпускается. Производитель подтвердил, что Vesta Sportline доступна у дилеров, а также что новые комплектации разрабатываются.
Ранее «За рулем» рассказал, что любимый кроссовер Renault вернулся на российский рынок.
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Источник: Autonews.ru
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Отзывы о LADA Vesta ()
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.