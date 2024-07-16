#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В Приамурье после резонансного ДТП ужесточат наказание в отношении пьяных водителей
16 июля
В Приамурье после резонансного ДТП ужесточат наказание в отношении пьяных водителей
В России будут платить до 7 тыс. рублей за...
Kia Sportage
16 июля
Популярный «кореец» вернулся в Россию: цены приятно удивят
Дилеры привезли в Россию новые Kia Sportage по...
Развод на деньги в домовом чате: в России появились новые схемы мошенничества
16 июля
Развод на деньги в домовом чате: в России появились новые схемы мошенничества
В МВД предупредили о мошенничествах с продажей...

АВТОВАЗ расширит комплектацию Lada Vesta Sportline

АВТОВАЗ: Lada Vesta Sportline с ESP выйдет в продажу в третьем квартале 2024 года

АВТОВАЗ откроет продажи Lada Vesta Sportline с системой электронного контроля устойчивости (ESP) и другими функциями безопасности в третьем квартале текущего года, сообщили в компании.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Ранее АВТОВАЗ прокомментировал опубликованное в СМИ сообщение о том, что производство седанов и универсалов Lada Vesta Sportline остановлено на неопределенный период, а также тот факт, что в прайс-листе модели на официальном сайте марки появилось примечание, что Lada Vesta Sportline не выпускается. Производитель подтвердил, что Vesta Sportline доступна у дилеров, а также что новые комплектации разрабатываются.

Lada Vesta
Lada Vesta

Ранее «За рулем» рассказал, что любимый кроссовер Renault вернулся на российский рынок.

Источник: Autonews.ru

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
16.07.2024
Фото:АВТОВАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Vesta ()

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.

-49