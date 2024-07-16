АВТОВАЗ расширит комплектацию Lada Vesta Sportline

АВТОВАЗ: Lada Vesta Sportline с ESP выйдет в продажу в третьем квартале 2024 года

АВТОВАЗ откроет продажи Lada Vesta Sportline с системой электронного контроля устойчивости (ESP) и другими функциями безопасности в третьем квартале текущего года, сообщили в компании.

Ранее АВТОВАЗ прокомментировал опубликованное в СМИ сообщение о том, что производство седанов и универсалов Lada Vesta Sportline остановлено на неопределенный период, а также тот факт, что в прайс-листе модели на официальном сайте марки появилось примечание, что Lada Vesta Sportline не выпускается. Производитель подтвердил, что Vesta Sportline доступна у дилеров, а также что новые комплектации разрабатываются.

Lada Vesta

Ранее «За рулем» рассказал, что любимый кроссовер Renault вернулся на российский рынок.

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Источник: Autonews.ru