Салон из кожи, премиальная аудиосистема, АКП — мы знаем дату выпуска новинки АВТОВАЗа

Стали известны подробности о комплектации Lada Aura, на которой проехался Путин

Lada Aura, на которой президент РФ Владимир Путин приехал открывать движение по трассе М-11, – это один из предсерийных автомобилей. Салон автомобиля отделан кожей и в нем установлена отечественная премиальная аудиосистема. Об этом сообщил официальный представитель АВТОВАЗа Сергей Ильинский.

«АВТОВАЗ предоставил автомобиль президенту страны Владимиру Владимировичу Путину для поездки. Это один из последних предсерийных автомобилей в максимально высокой степени готовности», – отметил представитель предприятия.

Уже в начале сентября текущего года стартует производство модели, уточнил Ильинский.

«Это автомобиль в максимальной комплектации, оснащенный двигателем 1,8 литра, мощностью 122 лошадиные силы и автоматической трансмиссией. В отделке салона используется кожа российской выделки и установлена отечественная премиальная аудиосистема», – перечислил Ильинский.

Lada Aura

Новая модель премиум-класса Lada Aura создана на платформе Lada Vesta, у нее на 25 см увеличено пространство для пассажиров заднего ряда.

В линейке марки Lada в настоящее время четыре модели: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи бренда в 2023 году выросли почти в два раза в годовом выражении и достигли показателя в 352,6 тыс. единиц.

Lada Aura

Напомним, президент РФ Владимир Путин 15 июля приехал на торжественную церемонию открытия участка северного обхода Твери автодороги M-11 «Нева» на отечественном автомобиле. Президент лично управлял Lada Aura черного цвета. После поездки российский лидер поделился впечатлениями о новинке, отметив, что это «хорошая машина».

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Источник: ria.ru