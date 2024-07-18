Владимирский Avtopribor освоил новую продукцию для автотранспорта
Крупнейший российский производитель электрооборудования и приборов для отечественного автотранспорта «Автоприбор» успешно наращивает производство деталей и автокомпонентов.
В собственности предприятия – ряд площадок, принадлежавших ранее французскому автоконцерну Valeo. В рамках выставки «Иннопром» научно-производственный комплекс продемонстрировал новую продукцию.
Отмечается, что изначально было налажено производство маховиков, комплектов сцепления и стартеров. На текущем этапе производятся также модули отопления, вентиляции и кондиционирования. Кроме того, на мощностях предприятия налажен выпуск радиаторов, конденсоров, вентиляторов, моторов отопителя и отопителей.
Напомним, в августе 2023 года французский концерн Valeo продал свои активы и покинул российский рынок. Все производственные площадки по выпуску деталей и компонентов находятся в Самарской области, ими теперь владеет отечественное предприятие «Автоприбор».
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Источник: Quto
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