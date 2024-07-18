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Владимирский Avtopribor освоил новую продукцию для автотранспорта

Автоприбор нарастил выпуск деталей и компонентов на мощностях экс-завода Valeo

Крупнейший российский производитель электрооборудования и приборов для отечественного автотранспорта «Автоприбор» успешно наращивает производство деталей и автокомпонентов.

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В собственности предприятия – ряд площадок, принадлежавших ранее французскому автоконцерну Valeo. В рамках выставки «Иннопром» научно-производственный комплекс продемонстрировал новую продукцию.

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Отмечается, что изначально было налажено производство маховиков, комплектов сцепления и стартеров. На текущем этапе производятся также модули отопления, вентиляции и кондиционирования. Кроме того, на мощностях предприятия налажен выпуск радиаторов, конденсоров, вентиляторов, моторов отопителя и отопителей.

Напомним, в августе 2023 года французский концерн Valeo продал свои активы и покинул российский рынок. Все производственные площадки по выпуску деталей и компонентов находятся в Самарской области, ими теперь владеет отечественное предприятие «Автоприбор».

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Источник: Quto

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Светлана Тарасенко
Фото:dpa/picture-alliance
Количество просмотров 1
18.07.2024
Фото:dpa/picture-alliance
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