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Грузовик разнес ограждение НИИ в Кабардино-Балкарии

КАМАЗ протаранил забор научно-исследовательского института в КБР

17 июля около 12:00 в Нальчике произошла смертельная авария. По предварительной информации, на улице Шарданова столкнулись встречные автомобили ВАЗ-2107 под управлением 48-летнего жителя Баксана и КАМАЗ, за рулем которого находился 51-летний житель села Исламей.

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ГИД ПО КАСКО

После столкновения грузовик съехал с проезжей части и въехал в забор, окружавший здание Северо-Кавказского НИИ горного и предгорного садоводства.

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В результате водитель легковушки погиб, водителя большегруза госпитализировали.

Полицейские выясняют причины и обстоятельства инцидента.

Ранее «За рулем» рассказал, что названы пять достойных альтернатив популярной в России Toyota Camry.

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Источник: Госавтоинспекция КБР

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 2
18.07.2024
Фото:МВД Медиа
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