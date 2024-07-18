Грузовик разнес ограждение НИИ в Кабардино-Балкарии
17 июля около 12:00 в Нальчике произошла смертельная авария. По предварительной информации, на улице Шарданова столкнулись встречные автомобили ВАЗ-2107 под управлением 48-летнего жителя Баксана и КАМАЗ, за рулем которого находился 51-летний житель села Исламей.
После столкновения грузовик съехал с проезжей части и въехал в забор, окружавший здание Северо-Кавказского НИИ горного и предгорного садоводства.
В результате водитель легковушки погиб, водителя большегруза госпитализировали.
Полицейские выясняют причины и обстоятельства инцидента.
Ранее «За рулем» рассказал, что названы пять достойных альтернатив популярной в России Toyota Camry.
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Источник: Госавтоинспекция КБР
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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