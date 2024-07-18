А вы знаете, почему без регулировки сход-развала опасно ездить? Рассказываем о рисках

Эксперт объяснил, что будет с машиной при нарушении угла установки колес

Без регулярного сход-развала срок службы автомобиля будет сокращаться, а риск ДТП возрастет. Эта процедура необходима для обеспечения безопасности вождения. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» рассказал директор департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов.

«Без регулярного схода-развала из строя могут выйти шины: они начнут неравномерно изнашиваться, что приведет к их преждевременному износу. Неправильный угол установки колес ведет к увеличению сопротивления качению, что вызовет повышенный расход топлива. В целом, машина может стать неустойчивой, а это повышает риск ДТП», – объясняет эксперт.

Константинов подчеркивает, что при несвоевременном выполнении этой процедуры может пострадать подвеска: неправильный угол установки колес приводит к повышенной нагрузке на ее детали, в итоге – увеличивается их износ. А при сильном нарушении угла установки колес детали подвески могут и вовсе сломаться, констатирует эксперт.

Кроме того, могут возникнуть проблемы и с рулевым управлением, речь идет о повышении износа рулевых тяг и наконечников. При этом машина станет менее чувствительной к поворотам руля и управление в целом усложнится.

Константинов рекомендует проводить сход-развал каждые 10 тыс. км пробега или после ремонта подвески. Желательно проводить процедуру в специализированном автосервисе, работники которого обеспечены необходимым оборудованием, резюмировал эксперт.

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Источник: Газета.Ru