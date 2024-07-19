Взял попутчика, а тот оказался наркодилером — будьте осторожны!

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В Татарстане ДПС задержала курьера, везшего из Москвы в Казань около 1 кг гашиша

На посту «Малиновка» в Татарстане инспекторы ДПС остановили Mercedes-Benz, чтобы проверить у водителя документы. Во время проверки они обратили внимание на пассажира, который заметно нервничал. Полицейские решили провести личный досмотр – эта процесс попал на опубликованное видео.

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По этим кадрам видно, как в вещах 27-летнего жителя Калуги обнаружен черный сверток. Позже проведенное исследование показало, что в свертке – гашиш массой 983 грамма. Но еще раньше в этом признается хозяин вещей – когда проводивший досмотр вещей полицейский спрашивает его, что в пакете.

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«Задержанный пояснил, что в одном из мессенджеров нашел подработку по перевозке запрещенных веществ. В Подмосковье по координатам, полученным от неустановленного куратора, он забрал данный сверток. После чего с помощью онлайн-сервиса поиска попутчиков связался с водителем, который ехал в Казань, и договорился с ним о поездке. Партию гашиша молодой человек должен был спрятать в тайнике для дальнейшего сбыта розничными закладчиками», – сообщила пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ, сам он заключен под стражу. Сейчас полиция проводит дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить соучастников.

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Источник: МВД Медиа

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Depositphotos
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19.07.2024
Фото:Depositphotos
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