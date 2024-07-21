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Серьезное ДТП — грузовик, троллейбус и легковушка! (видео)
21 июля
Серьезное ДТП — грузовик, троллейбус и легковушка! (видео)
В Саратове столкнулись ЗИЛ, троллейбус и Лада...
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Серьезное ДТП — грузовик, троллейбус и легковушка! (видео)

В Саратове столкнулись ЗИЛ, троллейбус и Лада Гранта

В пятницу вечером в Саратове на улице 50 лет Октября произошло ДТП с участием трех транспортных средств – грузовика ЗИЛ с пассажирской будкой, троллейбуса и седана Lada Granta. В официальной публикации МВД подробностей произошедшего немного, но главное, что жертв нет.

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В больницу попали управлявший ЗИЛом водитель 1966 г.р., и его пассажир, а также сидевший за рулем троллейбуса водитель 1989 г.р. и восемь его пассажиров... Управлявший Грантой водитель 1977 г.р., судя по всему, отделался испугом. Судя по приложенной фотографии, его машина пострадала не фатально.

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А вот троллейбусу досталось – удар (по всей видимости, от ЗИЛа) пришелся в правую переднюю часть кузова и порядком разворотил ее. Место оживленное, поблизости находится два переходных перехода – всем участниками очевидцам очень и очень повезло. Будьте осторожнее!

Источник: МВД Медиа

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
21.07.2024
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