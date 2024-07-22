С заботой о детях: регионы России получат почти 3 тыс. новых школьных автобусов

Кабмин подписал распоряжение об оснащении регионов России школьными автобусами

Удаленные населенные пункты и поселки российских регионов получат более 2,6 тыс. новых школьных автобусов для перевозки учащихся. Соответствующее распоряжение подписало Правительство РФ.

В федеральном бюджете России на эти цели в 2024 году выделено 10 млрд рублей. Примечательно, что вся техника – исключительно отечественного производства. Распределение школьных автобусов происходило в соответствии с полученными от субъектов РФ заявками, поступившими в распоряжение Министерства просвещения для дальнейшей обработки и передачи ответственным ведомствам. Большую часть транспорта получат сельские районы, чтобы обеспечить детей комфортом и удобством во время следования в школы.

Напомним, поручение по обновлению парка школьных автобусов и автомобилей скорой помощи в течение 2021-2024 годов дал президент РФ Владимир Путин. В своем Послании к Федеральному Собранию российский лидер заверил, что на эти меры будет выделено дополнительное финансирование.

«Выделим на закупку школьных автобусов еще дополнительно 66 миллиардов рублей. И конечно, это должна быть техника, произведенная в России, полностью или с высокой степенью локализации», – уточнил глава РФ.

По словам Путина, в рамках обновления парка будет поставлено не менее 3 тыс. машин в год.

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Источник: Парламентская газета