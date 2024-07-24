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Большой и технологичный: в Россию едет премиальный кроссовер с полным приводом

Бренд Exlantix привезет в Россию премиальный полноразмерный кроссовер ET

Премиальный бренд из Китая Exlantix расширит линейку моделей для авторынка России. Кроме четырехдверного купе ES у официальных дилеров появится технологичный кроссовер Exlantix ET. Модель уже доступна к заказу, сообщили в пресс-службе бренда.

Exlantix ET
Exlantix ET
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Отмечается, что обе модели построены на платформе E0X и отвечают запросам клиентов в части безопасности, комфорта и оснащенности. В длину кроссовер достигает 4955 мм, ширина – 1975 мм, а размер колесной базы 3000 мм.

«Мы постоянно анализируем потребности рынка и стремимся предложить линейку автомобилей для различных категорий клиентов. Кроссоверы продолжают завоевывать популярность, так что с уверенностью можно сказать, что новая модель Exlantix ET займет достойную нишу и подойдет тем, кто ценит сочетание премиального комфорта SUV и инновационных технологий», – цитирует пресс-служба директора бренда Exlantix в РФ Гу Шуая.

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Кроме расширения линейки продукции, бренд Exlantix активно формирует дилерскую сеть в регионах России. Клиенты Exlantix могут рассчитывать не только на полный спектр услуг, включая продажи и техническое обслуживание, но и на помощь при установке зарядных станций в частных домовладениях.

Exlantix ET
Exlantix ET

Источник: пресс-служба Exlantix

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Светлана Тарасенко
Фото:Exlantix
Количество просмотров 2
24.07.2024
Фото:Exlantix
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