АВТОВАЗ может поднять цены на Lada в августе

В интернете появился прайс-лист с ценами на Лады, которые будут с 14 августа

Слухи о том, что в августе могут подорожать автомобили Lada, подтверждают новые прайс-листы, которые публикуют некоторые дилеры.

Утверждается, что новые цены станут актуальными с 14 августа текущего года.

Хорошая новость: Lada Vesta дорожать не будет, а Lada Largus даже подешевеет на 3,5 тыс. – до 1 656 500 рублей за фургон в исполнении Classic с мотором мощностью 90 л.с.

Остальные модели подорожают. Цены на некоторые модификации без учета стоимости «набора автомобилиста»:

Granta Standart – 697 500 рублей

Granta Classic 23 – 906 500 рублей

Granta Classic 24 – 926 500 рублей

Granta Comfort 23 – 1 009 500 рублей

Granta Comfort 24 – 1 038 500 рублей

Granta Comfort 24 Plus – 1 094 500 рублей

Granta Club 24 – 1 115 500 рублей

Granta Cross Comfort 23 – 1 107 500 рублей

Granta Cross Quest 24 – 1 193 500 рублей

Granta Sportline – 1 297 500 рублей

Granta Sport – 1 408 500 рублей

Niva Legend Classic 24 – 977 500 рублей

Niva Legend Urban 24 – 1 128 500 рублей

Niva Travel Classic 24 – 1 310 500 рублей

Niva Travel Comfort 24 MMS – 1 480 500 рублей

Niva Travel KHL 24 – 1 587 500 рублей.

Наиболее дорогие в прайс-листе – универсалы Веста SW Cross Techno 24 за 2 125 500 рублей и Веста SW Sportline Black (118 л.с.) за 2 390 500 рублей. В среднем, модельный ряд может подорожать на 22 000 рублей.

Соответствует ли это действительности – узнаем в августе. Пока уточнить не у кого – предприятие до 18 августа находится в корпоративном отпуске.

Источники: Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram и Купи-Ладу Автосалон в Тольятти/Telegram