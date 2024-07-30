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АВТОВАЗ может поднять цены на Lada в августе

В интернете появился прайс-лист с ценами на Лады, которые будут с 14 августа

Слухи о том, что в августе могут подорожать автомобили Lada, подтверждают новые прайс-листы, которые публикуют некоторые дилеры.

Утверждается, что новые цены станут актуальными с 14 августа текущего года.

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Хорошая новость: Lada Vesta дорожать не будет, а Lada Largus даже подешевеет на 3,5 тыс. – до 1 656 500 рублей за фургон в исполнении Classic с мотором мощностью 90 л.с.

Остальные модели подорожают. Цены на некоторые модификации без учета стоимости «набора автомобилиста»:

  • Granta Standart – 697 500 рублей
  • Granta Classic 23 – 906 500 рублей
  • Granta Classic 24 – 926 500 рублей
  • Granta Comfort 23 – 1 009 500 рублей
  • Granta Comfort 24 – 1 038 500 рублей
  • Granta Comfort 24 Plus – 1 094 500 рублей
  • Granta Club 24 – 1 115 500 рублей
  • Granta Cross Comfort 23 – 1 107 500 рублей
  • Granta Cross Quest 24 – 1 193 500 рублей
  • Granta Sportline – 1 297 500 рублей
  • Granta Sport – 1 408 500 рублей
  • Niva Legend Classic 24 – 977 500 рублей
  • Niva Legend Urban 24 – 1 128 500 рублей
  • Niva Travel Classic 24 – 1 310 500 рублей
  • Niva Travel Comfort 24 MMS – 1 480 500 рублей
  • Niva Travel KHL 24 – 1 587 500 рублей.

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Наиболее дорогие в прайс-листе – универсалы Веста SW Cross Techno 24 за 2 125 500 рублей и Веста SW Sportline Black (118 л.с.) за 2 390 500 рублей. В среднем, модельный ряд может подорожать на 22 000 рублей.

Соответствует ли это действительности – узнаем в августе. Пока уточнить не у кого – предприятие до 18 августа находится в корпоративном отпуске.

Источники: Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram и Купи-Ладу Автосалон в Тольятти/Telegram

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
30.07.2024
Фото:Depositphotos
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