В России растут госзакупки запчастей — эксперт рассказал о причинах

Эксперт Данильчик объяснил, почему цены на автозапчасти в России выросли

Сумма госзакупок автозапчастей бюджетных организаций и госкомпаний выросла на 38% за первое полугодие 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал эксперт сервиса «Контур.Закупки» Василий Данильчик.

Количество завершенных тендеров по 44-ФЗ (закупки бюджетных организаций) и 223-ФЗ (закупки госкомпаний) почти не изменилось – 11,2 тыс. процедур за шесть месяцев 2023 года и 11,1 тыс. за тот же период текущего года. При этом затраты заказчиков выросли на 38% – с 17,4 млрд рублей до 24,1 млрд рублей.

Отмечается, что в 2023 году по сравнению с 2022 годом затраты заказчиков на автозапчасти снизились до 27,3 млрд рублей. При этом в первые шесть месяцев 2024 года отмечается рост цен на комплектующие.

«Общая сумма закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ на автозапчасти выросла из-за подорожания иностранных комплектующих. Запчасти ввозят параллельным импортом. Такая логистика увеличивает затраты на их доставку до российского поставщика», – объясняет эксперт.

Также на рост цен запчастей повлиял выросший курс доллара и евро, кроме того, у большинства отечественных поставщиков и предприятий наблюдается нехватка кадров. Для их привлечения работодатели увеличивают зарплату, в итоге это отражается на конечной стоимости автозапчастей, резюмировал Данильчик.

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Источник: iz.ru