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Почему перед арендой авто нужно сфотографировать все повреждения — совет юриста
31 июля
Почему перед арендой авто нужно сфотографировать все повреждения — совет юриста
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Почему перед арендой авто нужно сфотографировать все повреждения — совет юриста

Юрист Дубников объяснил, как избежать финансовых потерь при аренде каршеринга

Перед тем как брать в аренду автомобиль или электросамокат, транспорт необходимо тщательно осмотреть и зафиксировать в договоре все повреждения, иначе водителю грозят финансовые потери. Об этом рассказал юрист компании Консул Артем Дубников.

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«Иногда компания-арендодатель выставляет неоправданно большой счет за мелкую поломку. В этом случае надо собрать все доказательства и обратиться в техподдержку и попросить пересмотреть сумму штрафа. Если это не помогло, но есть уверенность, что требования компании неправомерны, можно направить жалобу в Роспотребнадзор или обратиться в суд в качестве крайней меры», – объясняет юрист.

Дубников сослался на свой опыт судебной практики и подчеркнул, что у судей нет четкой стратегии, связанной с вынесением решений преимущественно в пользу арендатора или арендодателя. Все зависит от представленных доказательств, отмечает юрист.

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Но бывают случаи, когда из-за неисправности арендуемого транспорта и нарушений договора со стороны компании-арендатора сам водитель имеет право требовать компенсации вреда здоровью, материального и морального ущерба, резюмировал Дубников.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: vmo24.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 2
31.07.2024
Фото:АГН Москва
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