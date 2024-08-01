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Кто следующий: европейские компании одна за другой переживают банкротство

В ФРГ ведущий производитель гоночных симуляторов подал заявление о банкротстве

Компания Fanatec, лидер в производстве оборудования для гоночных симуляторов, застигнута врасплох из-за того, что руководство Endor AG (Fanatec их «дочка») подало заявление о банкротстве.

При этом в Endor заверяют, что для пользователей ничего не изменится: клиенты по-прежнему будут получать обновления драйверов и программного обеспечения.

Гоночный симулятор
Гоночный симулятор
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Ведущий производитель компьютерных аксессуаров Corsair намеревался приобрести Endor и реструктурировать долг компании в размере почти 75 млн долларов и до сих пор заинтересован в сделке. При этом Corsair прекратил осуществлять платежи из-за сбоев в процессе реорганизации.

В правлении Endor возлагают вину за это на непомерные траты на строительство новой штаб-квартиры компании, неправильно рассчитанные заказы товаров и критически важных компонентов, а также сбои во внедрении процессов, призванных сэкономить миллионы.

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Отстраненный в марте от должности генерального директора основатель и экс-генеральный директор Fanatec Томас Джекермайер сохранил за собой значительную долю акций Endor. Он предпринял попытку вернуть себе компанию, но в мае Corsair заявила о намерении приобрести Endor и в качестве залога получила частью интеллектуальной собственности Endor.

Компания Fanatec является спонсором автоспорта и сотрудничает с крупнейшими компаниями, чтобы выпускать современное оборудование высокого класса. Но проблемы с логистикой и контролем качества создали определенные сложности. Что теперь будет с Fanatec – вопрос остается открытым, но без финансирования существование и будущее компании под угрозой.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: autos.yahoo.com

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / rawpixel.com
Количество просмотров 291
01.08.2024
Фото:freepik / rawpixel.com
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