Новые автобусы и троллейбусы: 64 региона обновили автопарк

Хуснуллин: Регионы РФ в рамках нацпроекта получили более 5 тыс. единиц транспорта

Субъекты Российской Федерации в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» получили более 5000 единиц подвижного состава общественного транспорта. До конца текущего года планируется поставить еще порядка 2,4 тыс. машин. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

«За счет новых поставок наземного транспорта в регионах увеличивается количество маршрутов, а люди быстрее и с комфортом добираются до работы, учебы и других нужных мест. Безусловно, это делает граждан более мобильными, а значит, и более активными участниками жизни своих городов и всей страны», – подчеркнул зампредседателя кабмина.

Хуснуллин уточнил, что только в 2024 году в рамках проекта в регионы поставлено более пяти тысяч транспортных средств, в том числе 4,8 тыс. автобусов, 84 троллейбуса, 108 трамваев и 27 электробусов. В планах – обновить порядка 7,4 тыс. единиц подвижного состава в 64 регионах.

Отмечается, что процесс обновления пассажирского транспорта в регионах России стартовал еще в 2020 году. Реализация проекта стала возможной за счет субсидий от льготного лизинга АО «ГТЛК», средств из федерального бюджета и Фонда национального благосостояния, проектов комплексного развития городского электрического транспорта по концессионной модели, предоставления специальных казначейских кредитов, а также за счет резервного фонда Правительства РФ.

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Источник: government.ru