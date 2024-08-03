#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
КПП на границе Литвы и Белоруссии
15 августа
Прибалтийская республика полностью ограничила въезд машинам из Белоруссии
Пограничники сообщили о запрете на въезд в...
VIN-номер из объявления о продаже авто нужно сверить с документами
15 августа
VIN-номер из объявления о продаже авто нужно сверить с документами
Автокриминалист Шелков объяснил, как продают...
Таксисты стали хитрее: как продают укатанные автомобили со скрученным пробегом
15 августа
Таксисты стали хитрее: как продают укатанные автомобили со скрученным пробегом
Эксперт Шапарин рассказал, как не нарваться на...

Один из самых надежных немецких кроссоверов вернулся на российский рынок

BMW X4 G02 вернулся на российский рынок в комплектации xDrive20i

Купеобразный кроссовер BMW X4 вновь завезли в Россию по параллельному импорту. Обновленная версия 2024 года уже доступна в московских автосалонах. Стоимость BMW X4 2024 в исполнении xDrive20i составляет 9 175 000 рублей при учете различных акций. Без акционных предложений цена поднимается до 10 355 000 рублей.

BMW X4 G02
BMW X4 G02
Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Второе поколение BMW X4 (G02) в комплектации xDrive20i обладает спортивным внешним видом, современными технологиями и впечатляющими характеристиками.

Почему полный привод — это ловушка для владельца

Автомобиль оснащен 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 184 л. с., автоматической коробкой передач и системой полного привода xDrive. BMW X4 2024 оборудован продвинутыми системами безопасности, включая антипробуксовочную систему, помощник при торможении, а также крепление для детского кресла ISOFIX. Кроме того, он оснащен датчиками давления в шинах и многими другими важными функциями.

Интерьер BMW X4 G02
Интерьер BMW X4 G02

Информация о доступных комплектациях и ценах может быть уточнена у официальных представителей BMW.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: SpeedMe

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:BMW
Количество просмотров 65977
03.08.2024
Фото:BMW
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о BMW X4

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв