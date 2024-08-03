Один из самых надежных немецких кроссоверов вернулся на российский рынок

BMW X4 G02 вернулся на российский рынок в комплектации xDrive20i

Купеобразный кроссовер BMW X4 вновь завезли в Россию по параллельному импорту. Обновленная версия 2024 года уже доступна в московских автосалонах. Стоимость BMW X4 2024 в исполнении xDrive20i составляет 9 175 000 рублей при учете различных акций. Без акционных предложений цена поднимается до 10 355 000 рублей.

BMW X4 G02

Второе поколение BMW X4 (G02) в комплектации xDrive20i обладает спортивным внешним видом, современными технологиями и впечатляющими характеристиками.

Автомобиль оснащен 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 184 л. с., автоматической коробкой передач и системой полного привода xDrive. BMW X4 2024 оборудован продвинутыми системами безопасности, включая антипробуксовочную систему, помощник при торможении, а также крепление для детского кресла ISOFIX. Кроме того, он оснащен датчиками давления в шинах и многими другими важными функциями.

Интерьер BMW X4 G02

Информация о доступных комплектациях и ценах может быть уточнена у официальных представителей BMW.

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Источник: SpeedMe