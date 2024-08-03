Один из самых надежных немецких кроссоверов вернулся на российский рынок
Купеобразный кроссовер BMW X4 вновь завезли в Россию по параллельному импорту. Обновленная версия 2024 года уже доступна в московских автосалонах. Стоимость BMW X4 2024 в исполнении xDrive20i составляет 9 175 000 рублей при учете различных акций. Без акционных предложений цена поднимается до 10 355 000 рублей.
Второе поколение BMW X4 (G02) в комплектации xDrive20i обладает спортивным внешним видом, современными технологиями и впечатляющими характеристиками.
Автомобиль оснащен 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 184 л. с., автоматической коробкой передач и системой полного привода xDrive. BMW X4 2024 оборудован продвинутыми системами безопасности, включая антипробуксовочную систему, помощник при торможении, а также крепление для детского кресла ISOFIX. Кроме того, он оснащен датчиками давления в шинах и многими другими важными функциями.
Информация о доступных комплектациях и ценах может быть уточнена у официальных представителей BMW.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: SpeedMe