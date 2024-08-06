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В России в обход санкций появились машины Volkswagen

В ФРГ разгорается скандал с поставками в Россию автомобилей Volkswagen через FAW

После ухода европейских брендов автомобили немецкого производителя Volkswagen тоже покинули авторынок России. Несмотря на это, модели с технологиями от автоконцерна из ФРГ снова появились в нашей стране под брендом Jetta. Новость об этом растиражировали СМИ Германии.

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По информации немецких журналистов, не исключено, что бренд Jetta появился в РФ благодаря усилиям китайского партнера Volkswagen Group – концерна FAW.

«Кажется не очень правдоподобным, что такой шаг мог произойти без ведома Volkswagen», – недоумевают в немецких СМИ.

В компании Volkswagen отказались комментировать ситуацию и отвечать на вопрос, обсуждала ли компания FAW c Volkswagen возможность экспорта Jetta в Россию или это самостоятельное решение китайского партнера. Примечательно, что российский официальный сайт Jetta прекратил свою работу через день после того, как редакция Zeit направила в Volkswagen свой запрос.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: zeit.de

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Светлана Тарасенко
Фото:Шамуков Руслан/ТАСС
Количество просмотров 1419
06.08.2024
Фото:Шамуков Руслан/ТАСС
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