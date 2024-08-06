В России в обход санкций появились машины Volkswagen
После ухода европейских брендов автомобили немецкого производителя Volkswagen тоже покинули авторынок России. Несмотря на это, модели с технологиями от автоконцерна из ФРГ снова появились в нашей стране под брендом Jetta. Новость об этом растиражировали СМИ Германии.
По информации немецких журналистов, не исключено, что бренд Jetta появился в РФ благодаря усилиям китайского партнера Volkswagen Group – концерна FAW.
«Кажется не очень правдоподобным, что такой шаг мог произойти без ведома Volkswagen», – недоумевают в немецких СМИ.
В компании Volkswagen отказались комментировать ситуацию и отвечать на вопрос, обсуждала ли компания FAW c Volkswagen возможность экспорта Jetta в Россию или это самостоятельное решение китайского партнера. Примечательно, что российский официальный сайт Jetta прекратил свою работу через день после того, как редакция Zeit направила в Volkswagen свой запрос.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: zeit.de