В России в обход санкций появились машины Volkswagen

В ФРГ разгорается скандал с поставками в Россию автомобилей Volkswagen через FAW

После ухода европейских брендов автомобили немецкого производителя Volkswagen тоже покинули авторынок России. Несмотря на это, модели с технологиями от автоконцерна из ФРГ снова появились в нашей стране под брендом Jetta. Новость об этом растиражировали СМИ Германии.

По информации немецких журналистов, не исключено, что бренд Jetta появился в РФ благодаря усилиям китайского партнера Volkswagen Group – концерна FAW.

«Кажется не очень правдоподобным, что такой шаг мог произойти без ведома Volkswagen», – недоумевают в немецких СМИ.

В компании Volkswagen отказались комментировать ситуацию и отвечать на вопрос, обсуждала ли компания FAW c Volkswagen возможность экспорта Jetta в Россию или это самостоятельное решение китайского партнера. Примечательно, что российский официальный сайт Jetta прекратил свою работу через день после того, как редакция Zeit направила в Volkswagen свой запрос.

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Источник: zeit.de