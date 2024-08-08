Хотите надежную машину с вечной АКП? Присмотритесь к этим моделям

Автоэксперт Антюфьев перечислил 4 модели на рынке России с неубиваемой АКП

Наглядными признаками надежности автоматической коробки передач (АКП) являются простота конструкции, хорошая охлаждаемость и возможность легкого обслуживания. Об этом рассказал руководитель отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерий Антюфьев.

Он подчеркнул, что на длительность ресурса АКП самым положительным образом влияют регулярная замена масла, избежание перегрева и отсутствие агрессивного стиля вождения.

Ford Focus II

На рынке России можно найти модели автомобилей практически с неубиваемыми трансмиссиями, подчеркивает Антюфьев. Среди них – Ford Focus второго поколения, Kia Sportage третьего поколения, Land Rover Freelander 1997-2006 годов выпуска и Mitsubishi Pajero.

Ford Focus Iвторого поколения оснащался 4-ступенчатой АКП 4F27E, это разработка 1998 года, она отличается надежностью и ремонтопригодностью, а ресурс превышает 250 тыс. км, подчеркивает эксперт.

Kia Sportage

«Kia Sportage III поколения с двигателем 2.0 комплектовался шестиступенчатым «автоматом». Механическая часть этой АКП весьма надежна. При бережном отношении и своевременном обслуживании АКП может прослужить 150-170 тыс. километров до ремонта», – уточняет эксперт.

Land Rover Freelander 1997-2006 годов выпуска получил признание благодаря надежной коробке передач. При правильной эксплуатации АКП этой модели легко дорабатывают до заявленного производителем ресурса. Признаком износа являются рывки при переключении передач или утечка масла, отмечает Антюфьев.

Mitsubishi Pajero разных поколений оснащались разными типами АКП, и все они были очень надежными, ресурс – до нескольких сотен тысяч километров.

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Источник: rg.ru