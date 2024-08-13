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Эксперты назвали китайские авто с пробегом, которые продаются быстрее всего

Среди китайских авто в июле быстрее находили новых владельцев Li L9 и Jaecoo J7

Аналитики Авто.ру проанализировали рынок подержанных китайских автомобилей и выяснили, что в июле модели Li L9, Jaecoo J7 и Exeed RX продавались быстрее всего. На продажу каждой из них уходило в среднем менее 17 дней.

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Лидером по скорости продажи стал гибридный Li L9, несмотря на то, что он официально не представлен в России и является самой дорогой моделью в топ-20. Объявления о его продаже обычно исчезали через 14,4 дня.

Jaecoo J7 и Exeed RX также пользовались высоким спросом, находя новых владельцев за 16,1 и 16,7 дней соответственно. Другими популярными моделями стали Haval M6 (17,6 дня), Li L7 (18,2 дня) и Chery Amulet (18,4 дня).

«Подводные камни» китайских б/у авто: как избежать рисков при покупке

Такие модели, как Jetour Dashing, Geely Coolray и Changan CS55 Plus, продавались медленнее, они ождали новых владельцев до 25,7 дней.

Эксперты предостерегают, что покупка подержанных китайских автомобилей может обернуться проблемой, если они не были адаптированы к российским условиям. Перед приобретением такого авто важно внимательно проверить его техническое состояние.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: auto.ru

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Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 9
13.08.2024
Фото:Depositphotos
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