В Бразилии растет спрос на пуленепробиваемые автомобили

Toyota делает на заказ в Бразилии бронированные Corolla Cross, Hilux и Fortuner

Японский автоконцерн Toyota презентовал пуленепробиваемые модели Corolla и Hilux. Это стало возможным благодаря совместным усилиям специалистов подразделение в Бразилии и с местными компаниями, специализирующимися на бронированных автомобилях. Такой запрос есть от бразильцев, стремящихся обеспечить безопасность своих автомобилей.

Причем Toyota Brazil вместе с Avallon, Carbon, Evolution Blindagens и Parvi Blindados предлагают такую опцию не только для новых, но и моделей с пробегом. На специальной странице сайта указаны седан Corolla, кроссовер Corolla Cross, пикап Hilux и внедорожник SW4 (Fortuner). То же самое касается подержанных экземпляров, если они не старше 2020 модельного года и прошли предварительную оценку у дилера Toyota.

Силами специалистов специальными составами усиливается кузов, а также устанавливают более толстые окна. Отмечается, что броня способна выдержать выстрелы из стрелкового оружия, а также удары бит или металлических труб.

Цены за услугу неизвестны, но компании дают на свои услуги по установке брони гарантию в пять лет и гарантию на пять или 10 лет на материалы в зависимости от конкретных компонентов.

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Источник: carscoops.com