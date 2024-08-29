Корейцы готовят к обновлению популярный в России кроссовер. Мы знаем, как он выглядит

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Появились первые рендерные изображения кроссовера Kia Sportage Facelift 2026 года, созданные на основе последних шпионских снимков. На них можно рассмотреть обновленную переднюю часть с новыми фарами и решеткой радиатора, а также новый дизайн задних фонарей.

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Рендер Kia Sportage Facelift 2026 года
Рендер Kia Sportage Facelift 2026 года

Одной из заметных функций новинки, вдохновленной Kia EV9, стала система освещения Starmap, которая улучшает видимость и безопасность, добавляя привлекательные и функциональные световые узоры, похожие на созвездия. И они не просто для красоты, а еще и служат практической цели, делая Sportage более заметным для других водителей и пешеходов, тем самым повышая безопасность во время ночного вождения.

Обновленный Sportage получит новую информационно-развлекательную систему с тремя экранами, созданную по примеру Kia EV9 и EV3. Она обещает удобный интерфейс для навигации, развлечений и настроек автомобиля.

Новый дизайн Sportage, вдохновленный Kia Sorento, сочетает элегантные внешние линии и роскошную внутреннюю отделку.

Рендер Kia Sportage Facelift 2026 года
Рендер Kia Sportage Facelift 2026 года

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Kia Sportage Facelift 2026 года в камуфляже
Kia Sportage Facelift 2026 года в камуфляже

Обновленный Kia Sportage будет комплектоваться новой информационно-развлекательной системой с тремя экранами. Бесшовный и удобный интерфейс объединяет навигацию, развлечения и настройки автомобиля и гарантирует легкий доступ к информации, делая вождение безопаснее и приятнее.

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«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: KCB

Рендеры: Gotcha Cars

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Алексеева Елена
29.08.2024
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Отзывы о Kia Sportage ()

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sportage  2017
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.

Недостатки:

Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.

Комментарий:

Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.

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