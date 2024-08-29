Корейцы готовят к обновлению популярный в России кроссовер. Мы знаем, как он выглядит

Обновленный Kia Sportage 2026: Первые изображения и ключевые изменения

Появились первые рендерные изображения кроссовера Kia Sportage Facelift 2026 года, созданные на основе последних шпионских снимков. На них можно рассмотреть обновленную переднюю часть с новыми фарами и решеткой радиатора, а также новый дизайн задних фонарей.

Рендер Kia Sportage Facelift 2026 года

Одной из заметных функций новинки, вдохновленной Kia EV9, стала система освещения Starmap, которая улучшает видимость и безопасность, добавляя привлекательные и функциональные световые узоры, похожие на созвездия. И они не просто для красоты, а еще и служат практической цели, делая Sportage более заметным для других водителей и пешеходов, тем самым повышая безопасность во время ночного вождения.

Обновленный Sportage получит новую информационно-развлекательную систему с тремя экранами, созданную по примеру Kia EV9 и EV3. Она обещает удобный интерфейс для навигации, развлечений и настроек автомобиля.

Новый дизайн Sportage, вдохновленный Kia Sorento, сочетает элегантные внешние линии и роскошную внутреннюю отделку.

Рендер Kia Sportage Facelift 2026 года

В дополнение к дизайнерским изменениям модель будет оснащена улучшенными технологиями помощи водителю и усовершенствованными силовыми установками, включая возможные гибридные или полностью электрические варианты.

Kia Sportage Facelift 2026 года в камуфляже

Обновленный Kia Sportage будет комплектоваться новой информационно-развлекательной системой с тремя экранами. Бесшовный и удобный интерфейс объединяет навигацию, развлечения и настройки автомобиля и гарантирует легкий доступ к информации, делая вождение безопаснее и приятнее.

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Источник: KCB

Рендеры: Gotcha Cars