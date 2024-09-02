В Россию по «серой» схеме вернулся популярный и доступный «кореец»
В Россию завезли универсалы и хэтчбеки Hyundai i30: сейчас на одном из классифайдов доступно более десятка таких автомобилей, а цены начинаются от 2 399 000 рублей.
Большинство «серых» Hyundai i30 представлены в кузове универсал. За минимальные 2 399 000 рублей такой автомобиль предлагает мультибрендовый автосалон в Оренбурге.
Эта базовая версия оснащена тканевым салоном и включает кондиционер, электростеклоподъемники всех дверей, электрорегулировку зеркал, мультируль и медиасистему с поддержкой Apple CarPlay.
Такой же универсал можно приобрести за аналогичную цену в автосалоне Рязани, однако в Подмосковье, Тюмени и Пятигорске стоимость выше — 2 650 000 рублей, 2 769 000 и 2 799 000 рублей соответственно.
Более дорогие модели Hyundai i30 отличаются улучшенным оснащением: комбинированной кожано-тканевой отделкой сидений, двухзонным климат-контролем, полностью светодиодной оптикой и многими другими опциями.
Все привезенные Hyundai i30 оснащены 1,5-литровым атмосферным мотором G4LG мощностью 110 л.с., который работает в паре с шестиступенчатым автоматом Aisin. Все версии имеют только передний привод.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: «Автоновости дня»