В Россию по «серой» схеме вернулся популярный и доступный «кореец»

В РФ привезли новые универсалы и хэтчбеки Hyundai i30: цены - от 2,4 млн рублей

В Россию завезли универсалы и хэтчбеки Hyundai i30: сейчас на одном из классифайдов доступно более десятка таких автомобилей, а цены начинаются от 2 399 000 рублей.

Hyundai i30

Большинство «серых» Hyundai i30 представлены в кузове универсал. За минимальные 2 399 000 рублей такой автомобиль предлагает мультибрендовый автосалон в Оренбурге.

Эта базовая версия оснащена тканевым салоном и включает кондиционер, электростеклоподъемники всех дверей, электрорегулировку зеркал, мультируль и медиасистему с поддержкой Apple CarPlay.

Такой же универсал можно приобрести за аналогичную цену в автосалоне Рязани, однако в Подмосковье, Тюмени и Пятигорске стоимость выше — 2 650 000 рублей, 2 769 000 и 2 799 000 рублей соответственно.

Hyundai i30

Более дорогие модели Hyundai i30 отличаются улучшенным оснащением: комбинированной кожано-тканевой отделкой сидений, двухзонным климат-контролем, полностью светодиодной оптикой и многими другими опциями.

Все привезенные Hyundai i30 оснащены 1,5-литровым атмосферным мотором G4LG мощностью 110 л.с., который работает в паре с шестиступенчатым автоматом Aisin. Все версии имеют только передний привод.

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Источник: «Автоновости дня»