Фуру с грузом на 1,5 млн долларов угнали (и никто не знает, где она)
Автомобильная мастерская из Флориды, занимающаяся подготовкой спортивных и гоночных автомобилей для частных клиентов, столкнулась с серьезной проблемой прямо в разгар гоночного уик-энда. У ребят угнали седельный тягач вместе с полуприцепом и всем его содержимым.
Полиции удалось вернуть мастерской сам грузовик, но вот фура, в которой содержались четыре гоночных автомобиля Porsche, а также запчасти к ним и оборудование для механиков суммарной стоимостью около 1,5 млн долларов, пропал. Угон произошел около 3 часов утра 25 августа в Помпано-Бич, Флорида, к северу от Майами.
Известно, что два человека проникли на парковку компании Rennsport-One (производитель спортивных компонентов) и примерно через 20 минут уехали на грузовике с полуприцепом. Мастерская оснастила грузовик GPS-трекером, но последний раз он сработал через несколько часов после угона на юго-западе Майами.
В понедельник полиция обнаружила грузовик без прицепа – его бросили на территории жилого комплекса, в 70 милях от места угона. Полиция продолжает поиски, а мастерская наняла частного детектива и ищет способы хоть как-то выполнить обязательства перед клиентами...
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Источник: Motor1