#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер DFSK ix7
19 сентября
В России сильно подешевел популярный китайский кроссовер
Цена кроссовера DFSK ix7 снизилась в России на...
GAC GS8
19 сентября
В России подешевели все автомобили популярного китайского бренда
Машины марки GAC в базовых версиях в сентябре...
Lada Aura получит новую силовую установку – вот что известно
19 сентября
Lada Aura получит новую силовую установку – вот что известно
АВТОВАЗ разработал полностью электрическую...

МЧС показало выезд на пожар от первого лица (видео)

В Ивановской области самогонный аппарат тушили тремя пожарными машинами

В городе Фурманов Ивановской области на днях произошел пожар – загорелись частный жилой дом и пристройка к нему. Как сообщает пресс-служба МЧС, хозяин самостоятельно выбрался на улицу из горящего помещения и пытался спасти свой автомобиль. К счастью, тут подоспели пожарные.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Видео с нательной камеры одного из огнеборцев МЧС России выложило в соцсети. Сообщается, что во время разведки пожарные обнаружили на месте возгорания четыре газовых баллона, которые пришлось вынести на улицу. Кроме того, при тушении разгерметизировались канистры с горючим веществом.

В итоге силами восьми сотрудников и трех единиц техники пожар на 58 квадратных метрах удалось потушить, о жертвах и пострадавших не сообщается. Известно, что источником пожара послужил самогонный аппарат...

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: МЧС России

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 76
04.09.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0