МЧС показало выезд на пожар от первого лица (видео)

В Ивановской области самогонный аппарат тушили тремя пожарными машинами

В городе Фурманов Ивановской области на днях произошел пожар – загорелись частный жилой дом и пристройка к нему. Как сообщает пресс-служба МЧС, хозяин самостоятельно выбрался на улицу из горящего помещения и пытался спасти свой автомобиль. К счастью, тут подоспели пожарные.

Видео с нательной камеры одного из огнеборцев МЧС России выложило в соцсети. Сообщается, что во время разведки пожарные обнаружили на месте возгорания четыре газовых баллона, которые пришлось вынести на улицу. Кроме того, при тушении разгерметизировались канистры с горючим веществом.

В итоге силами восьми сотрудников и трех единиц техники пожар на 58 квадратных метрах удалось потушить, о жертвах и пострадавших не сообщается. Известно, что источником пожара послужил самогонный аппарат...

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Источник: МЧС России