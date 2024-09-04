МЧС показало выезд на пожар от первого лица (видео)
В городе Фурманов Ивановской области на днях произошел пожар – загорелись частный жилой дом и пристройка к нему. Как сообщает пресс-служба МЧС, хозяин самостоятельно выбрался на улицу из горящего помещения и пытался спасти свой автомобиль. К счастью, тут подоспели пожарные.
Видео с нательной камеры одного из огнеборцев МЧС России выложило в соцсети. Сообщается, что во время разведки пожарные обнаружили на месте возгорания четыре газовых баллона, которые пришлось вынести на улицу. Кроме того, при тушении разгерметизировались канистры с горючим веществом.
В итоге силами восьми сотрудников и трех единиц техники пожар на 58 квадратных метрах удалось потушить, о жертвах и пострадавших не сообщается. Известно, что источником пожара послужил самогонный аппарат...
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Источник: МЧС России