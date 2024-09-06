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По этой причине моторное масло нужно менять каждые 500-700 км — советы эксперта

Автоэксперт Соловьев назвал лучшее моторное масло и оптимальные сроки его замены

При выборе моторного масла в текущих условиях стоит обратить внимание на продукцию отечественного производства, тогда вероятность столкнуться с контрафактом уменьшится в разы. Об этом заявил автоэксперт Евгений Соловьев.

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Он проедет 500 000 км! Назван самый ресурсный двигатель Hyundai и Kia

Согласно данным международной ассоциации «Антиконтрафакт», уровень контрафактного масла в России составляет 50-60%. По этой причине российские автовладельцы предусмотрительно меняют масло чаще, чем того рекомендует производитель – каждые 500-700 км.

По мнению Соловьева, опасения водителей вполне оправданы, так как с уходом привычных брендов количество контрафактной продукции не сократилось.

«Таким образом, купить гарантированно качественный продукт стало заметно сложнее. Но многое зависит от того, насколько некачественное масло было приобретено. Одно дело, если была продана „минералка“ под видом синтетики, и совсем другое, если в канистре оказалось так называемое „промывочное масло“, не способное хоть как-то защитить двигатель», – рассуждает эксперт.

Чтобы понять, что с маслом что-то не так, первое, на что стоит обратить внимание – непривычные шумы при запуске двигателя, особенно в холодное время года. Если такие шумы появились, не стоит эксплуатировать автомобиль, иначе можно столкнуться с дорогостоящим капитальным ремонтом, констатирует Соловьев.

Контролировать состояние масла можно с помощью масляного щупа: если масло начинает густеть или автомобиль резко увеличил его расход, срочно нужно его менять, советует Соловьев.

«Что же касается выбора при покупке, то я отдавал бы предпочтение российским брендам. Таким образом значительно снизится вероятность покупки контрафакта», – убежден эксперт.

Если у кого-то есть предубеждения к отечественным производителям, хотя это абсолютно необоснованно, можно просто сократить интервал замены масла в два раза, резюмировал Соловьев.

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Источник: aif.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / ASphotofamily
Количество просмотров 14204
06.09.2024
Фото:freepik / ASphotofamily
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