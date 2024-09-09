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Любимый седан от Skoda вернулся на российский рынок: известна цена

Дилеры привезли в Россию седан Skoda Rapid по цене от 2,38 млн рублей

В России импортных седанов Skoda Rapid в продаже почти не осталось. В начале сентября на популярных сайтах объявлений есть только два таких автомобиля по цене 2 380 000 и 2 400 000 рублей.

Skoda Rapid
Skoda Rapid
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

За 2 380 000 рублей новый «китайский» Rapid 2023 г. в. продает автосалон из Казани. Уточняется, что автомобиль уже растаможен и имеет действующий электронный ПТС. Комплектация включает люк, подушки безопасности, климат-контроль, камеру заднего вида, электрообогрев зеркал, мультифункциональный руль, штатную мультимедиа с цветным сенсорным дисплеем и другое.

Интерьер Skoda Rapid
Интерьер Skoda Rapid

Он проедет 500 000 км! Назван самый ресурсный двигатель Hyundai и Kia

Аналогичный автомобиль 2023 г. в. за 2 400 000 рублей продают в Пензе. Он тоже богато оснащен.

Под капотом всех Skoda Rapid 1,5-литровый бензиновый атмосферник MPI мощностью 112 л. с., классический 6-ступенчатый автомат. Привод передний.

Ранее сообщалось, что при покупке нового кроссовера Haval можно хорошо сэкономить.

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Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Skoda
Количество просмотров 29165
09.09.2024
Фото:Skoda
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Отзывы о Skoda Rapid  ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Rapid   2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Динамичный, клиренс 18 см, эргономика салона, продуманный до мелочей.
Недостатки:
замечены не были
Комментарий:
АМ 2019 года выпуска, 1рест, 1.4 czca, dsg 7 (dq200), комплектация актив + ( есть все кроме спортивных сидений и черных безделушек ). На данный момент, исходя из своих наблюдений - могу отметить, что старый рапид лучше нового. Объективно ничего нового в новой модели не появилось: платформа та-же, оснащение то-же, более того - на чем - то в новом рапиде сэкономили ( бардачек без микролифта, воздуховоды в салоне стали хлипкими), за то ценник выкатить не забыли :) Такое ощущение что просто на скорую руку что - то состряпали, просто потому, что пора бы уже модель обновить... Ну это ладно. Самый кекес заключается в том, что еще и WV Polo обновили) Так вот что новый рапид, что пылесос, теперь ничем не отличаются, кроме морды, и ОТСУТСТВИЕМ У ПОЛО ТУМАНОК В ЛЮБОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ И КАК ДОП. ОБАРУДОВАНИЯ) Они туда вместо туманок-парктроники вкорячили))) М-Маркетинг.
+7