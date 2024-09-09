Любимый седан от Skoda вернулся на российский рынок: известна цена

Дилеры привезли в Россию седан Skoda Rapid по цене от 2,38 млн рублей

В России импортных седанов Skoda Rapid в продаже почти не осталось. В начале сентября на популярных сайтах объявлений есть только два таких автомобиля по цене 2 380 000 и 2 400 000 рублей.

Skoda Rapid

За 2 380 000 рублей новый «китайский» Rapid 2023 г. в. продает автосалон из Казани. Уточняется, что автомобиль уже растаможен и имеет действующий электронный ПТС. Комплектация включает люк, подушки безопасности, климат-контроль, камеру заднего вида, электрообогрев зеркал, мультифункциональный руль, штатную мультимедиа с цветным сенсорным дисплеем и другое.

Интерьер Skoda Rapid

Аналогичный автомобиль 2023 г. в. за 2 400 000 рублей продают в Пензе. Он тоже богато оснащен.

Под капотом всех Skoda Rapid 1,5-литровый бензиновый атмосферник MPI мощностью 112 л. с., классический 6-ступенчатый автомат. Привод передний.

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Источник: Автоновости дня