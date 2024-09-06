За что боролись на то и напоролись: в ЕС могут пересмотреть запрет на машины с ДВС

В Европе падает рынок электрокаров, и автопроизводители пересматривают планы

На фоне снижения продаж электромобилей европейские производители пересматривают планы по выпуску этого вида транспорта. Европейцы тоже не торопятся покупать электрокары, а на рынке ощущается нехватка бюджетных моделей. Об этом пишут зарубежные СМИ.

Ситуацию усугубляет сокращение господдержки. Ведущие автоконцерны Volkswagen и Volvo на этой неделе отказались конкурировать с Tesla и китайцами, лидерами 2023 года на рынке электрокаров. Отмечается, что поставки электромобилей в июле сократились на 10%, а крупнейший рынок ФРГ просел сразу на 37%.

«В Европе мы все быстрее теряем преимущества в стоимости. В результате Китай продолжит наращивать свои естественные конкурентные преимущества в сфере электромобилей, а структура затрат в Европе будет продолжать отставать», – рассказал директор CAR-Center Automotive Research в Бохуме Фердинанд Дуденхеффер.

Volkswagen всерьез задумывается о закрытии заводов в Германии, а руководство Volvo анонсировали пересмотр планов в части полного перехода на электромобили к 2030 году. Не исключено, что запрет Евросоюза на автомобили с двигателями внутреннего сгорания может быть пересмотрен в 2026 году. В последнее время этот вопрос активно обсуждается в кулуарах представителями промышленности и правительства.

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Источник: bloomberg.com