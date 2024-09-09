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Пассажиры сгорели заживо в вылетевшей с трассы легковушке

В Краснодарском крае три девушки сгорели во врезавшейся в дерево машине

В Гулькевичском районе Краснодарского края вечером в воскресенье случилось смертельное ДТП. Авария произошла около 20:00 на автодороге «Гулькевичи — Кропоткин».

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Уточняется, что водитель автомобиля ВАЗ-2115 на левом закруглении дороги не справился с управлением, в итоге автомобиль слетел с трассы, врезался в дерево и загорелся.

Предположительно, в машине находились три девушки, все они погибли. Их личности сейчас устанавливаются.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: пресс-служба ГУВД России по Кубани

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 55
09.09.2024
Фото:МВД Медиа
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