Пассажиры сгорели заживо в вылетевшей с трассы легковушке
В Краснодарском крае три девушки сгорели во врезавшейся в дерево машине
В Гулькевичском районе Краснодарского края вечером в воскресенье случилось смертельное ДТП. Авария произошла около 20:00 на автодороге «Гулькевичи — Кропоткин».
Срочно покупать машину или подождать скидок? Что будет с ценами на авторынке после повышения утильсбора
Уточняется, что водитель автомобиля ВАЗ-2115 на левом закруглении дороги не справился с управлением, в итоге автомобиль слетел с трассы, врезался в дерево и загорелся.
Предположительно, в машине находились три девушки, все они погибли. Их личности сейчас устанавливаются.
Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Нужен кредит на покупку авто?
• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.
Источник: пресс-служба ГУВД России по Кубани
Фото:МВД Медиа
55
09.09.2024
Фото:МВД Медиа
Поделиться:
Оцените материал:
0