Пассажиры сгорели заживо в вылетевшей с трассы легковушке

В Краснодарском крае три девушки сгорели во врезавшейся в дерево машине

В Гулькевичском районе Краснодарского края вечером в воскресенье случилось смертельное ДТП. Авария произошла около 20:00 на автодороге «Гулькевичи — Кропоткин».

Уточняется, что водитель автомобиля ВАЗ-2115 на левом закруглении дороги не справился с управлением, в итоге автомобиль слетел с трассы, врезался в дерево и загорелся.

Предположительно, в машине находились три девушки, все они погибли. Их личности сейчас устанавливаются.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: пресс-служба ГУВД России по Кубани