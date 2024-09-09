Доступный семейный японский минивэн привезли в Россию

В РФ появились в продаже 7-местные кросс-вэны Mitsubishi по цене от ₽2,6 млн

В России продолжают продавать привезенные по параллельным каналам кросс-вэны Mitsubishi Xpander и Xpander Cross по цене от 2 550 000 и 2 560 000 рублей соответственно. Эти автомобили отличают просторный 7-местный салон, большой дорожный просвет и надежные моторы.

Mitsubishi Xpander

Дешевле всего Xpander и его «приподнятую» версию Xpander Cross продает частник из Самары. Оба автомобиля есть у него в наличии, но «в доставке» есть также Xpander в комплектации Medium Lain 2023 г. в. по цене 2 300 000 рублей.

Интерьер Mitsubishi Xpander

Комплектации, в основном, одинаковые, в них входят кондиционер, мультимедийная система с крупным сенсором, камера заднего вида с передними и задними парктрониками, круиз-контроль и другое.

Все кросс-вэны оснащены 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 105 л. с., классическим 4-ступенчатым автоматом. Привод передний.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: Автоновости дня