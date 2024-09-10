В России скоро официально появится премиальный «китаец»: цены уже известны

Осенью в России начнутся продажи обновленного премиум-кроссовера Hongqi HS5

В России официальные продажи обновленного кроссовера Hongqi HS5 стартуют осенью этого года, сообщили в пресс-службе производителя.

Сейчас обновленный автомобиль проходит необходимый процесс сертификации.

Марка Hongqi показала в России свой обновленный кроссовер HS5 в июне на ПМЭФ. Тогда же сообщалось, что модель получит улучшенное оснащение и новый дизайн.

Hongqi HS5

Цена обновленного Hongqi HS5 стартует от 5 390 000 руб. в комплектации Comfort. Стоимость версии Deluxe составляет 5 990 000 руб.

Hongqi HS5

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: Autonews.ru