#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
19 сентября
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
РОАД: автомобили в РФ подорожают на 20% из-за...
Интерьер DFSK ix7
19 сентября
В России сильно подешевел популярный китайский кроссовер
Цена кроссовера DFSK ix7 снизилась в России на...
GAC GS8
19 сентября
В России подешевели все автомобили популярного китайского бренда
Машины марки GAC в базовых версиях в сентябре...

В России скоро официально появится премиальный «китаец»: цены уже известны

Осенью в России начнутся продажи обновленного премиум-кроссовера Hongqi HS5

В России официальные продажи обновленного кроссовера Hongqi HS5 стартуют осенью этого года, сообщили в пресс-службе производителя.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Geely Atlas 4WD против Atlas 2WD: сравнили две версии кроссовера

Сейчас обновленный автомобиль проходит необходимый процесс сертификации.

Марка Hongqi показала в России свой обновленный кроссовер HS5 в июне на ПМЭФ. Тогда же сообщалось, что модель получит улучшенное оснащение и новый дизайн.

Hongqi HS5
Hongqi HS5

Цена обновленного Hongqi HS5 стартует от 5 390 000 руб. в комплектации Comfort. Стоимость версии Deluxe составляет 5 990 000 руб.

Hongqi HS5
Hongqi HS5

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

«За рулем» рекомендует...

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Источник: Autonews.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Hongqi
Количество просмотров 3787
10.09.2024
Фото:Hongqi
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Hongqi HS5

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв