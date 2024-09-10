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С наступлением осени в машине обязательно нужно заменить эту пару детали

Эксперт Власова перечислила 3 признака выхода из строя автомобильных дворников

Осенью автовладельцам в обязательном порядке необходимо заменить щетки дворников. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» рассказала эксперт НПК «Автоприбор» Алена Власова.

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«Традиционно замену щеток стеклоочистителя проводят осенью – во время прохождения сезонного ТО. За летний период, даже при условии сухой погоды, они подвергаются серьезному износу из-за воздействия ультрафиолета и пыли, что снижает качество их работы», – объясняет собеседник издания.

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В осенний период световой день становится меньше, к тому же выпадают осадки, а проблемные щетки дворников снижают обзорность и возникает риск ДТП, объясняет Власова. Признаками износа щеток являются остатки воды и неочищенные участки на лобовом стекле, а также различные скрипы и стуки во время работы. Кроме того, щетки дворника деформируются в процессе эксплуатации, подчеркнула Власова.

«Не следует устанавливать щетки, превышающие стандартные размеры: при работе они могут задевать элементы кузова или друг друга. Также не стоит использовать щетки на сильно загрязненном лобовом стекле и пытаться стереть ими технические жидкости», – советует специалист.

Лучше при выборе щеток руководствоваться рекомендациями автопроизводителей, подытожила Власова.

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Источник: gazeta.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 82
10.09.2024
Фото:freepik / freepik
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