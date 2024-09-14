Забастовка трудящихся не состоится — авиапроизводитель пошел на уступки профсоюзу

Boeing избежал кризиса, подписав сделку с профсоюзом о повышении зарплат на 25%

Американский производитель авиатехники Boeing достиг предварительного соглашения с профсоюзом, представляющем 33 тыс. сотрудников, благодаря которому не состоится запланированная забастовка трудящихся.

В рамках соглашения всем сотрудникам повысят на 25% зарплату, она сохранится на протяжении всего срока действия контракта, предусмотрено увеличение взносов в пенсионные счета типа 401(к), речь идет о спонсируемом работодателем личном сберегательном счете. Кроме того, будут сокращены доли расходов сотрудниками на медицинское страхование, а продолжительность отпуска увеличится. Это крупнейшее в компании повышение зарплаты членам профсоюза Boeing.

«Мы услышали, что для вас важно в новом контракте. И мы достигли предварительного соглашения с профсоюзом об историческом предложении, которое заботится о вас и вашей семье», – заявила генеральный директор коммерческого авиастроительного подразделения Boeing Стефани Поуп.

За последние пять лет Boeing преследовали неудачи в виде 20-месячной приостановки полетов самого продаваемого самолета 737 Max в 2019 и 2020 годах после двух смертельных авиакатастроф, причиной которых стали конструктивные недостатки.

К тому же, во время пандемии доходы Boeing резко упали, на фоне этих проблем компания потеряла 33,3 млрд долларов. Причем, по прогнозам аналитиков, убытки продолжатся до конца 2024 года.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: businessinsider.com