Забастовка трудящихся не состоится — авиапроизводитель пошел на уступки профсоюзу
Американский производитель авиатехники Boeing достиг предварительного соглашения с профсоюзом, представляющем 33 тыс. сотрудников, благодаря которому не состоится запланированная забастовка трудящихся.
В рамках соглашения всем сотрудникам повысят на 25% зарплату, она сохранится на протяжении всего срока действия контракта, предусмотрено увеличение взносов в пенсионные счета типа 401(к), речь идет о спонсируемом работодателем личном сберегательном счете. Кроме того, будут сокращены доли расходов сотрудниками на медицинское страхование, а продолжительность отпуска увеличится. Это крупнейшее в компании повышение зарплаты членам профсоюза Boeing.
«Мы услышали, что для вас важно в новом контракте. И мы достигли предварительного соглашения с профсоюзом об историческом предложении, которое заботится о вас и вашей семье», – заявила генеральный директор коммерческого авиастроительного подразделения Boeing Стефани Поуп.
За последние пять лет Boeing преследовали неудачи в виде 20-месячной приостановки полетов самого продаваемого самолета 737 Max в 2019 и 2020 годах после двух смертельных авиакатастроф, причиной которых стали конструктивные недостатки.
К тому же, во время пандемии доходы Boeing резко упали, на фоне этих проблем компания потеряла 33,3 млрд долларов. Причем, по прогнозам аналитиков, убытки продолжатся до конца 2024 года.
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Источник: businessinsider.com