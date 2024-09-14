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Забастовка трудящихся не состоится — авиапроизводитель пошел на уступки профсоюзу

Boeing избежал кризиса, подписав сделку с профсоюзом о повышении зарплат на 25%

Американский производитель авиатехники Boeing достиг предварительного соглашения с профсоюзом, представляющем 33 тыс. сотрудников, благодаря которому не состоится запланированная забастовка трудящихся.

В рамках соглашения всем сотрудникам повысят на 25% зарплату, она сохранится на протяжении всего срока действия контракта, предусмотрено увеличение взносов в пенсионные счета типа 401(к), речь идет о спонсируемом работодателем личном сберегательном счете. Кроме того, будут сокращены доли расходов сотрудниками на медицинское страхование, а продолжительность отпуска увеличится. Это крупнейшее в компании повышение зарплаты членам профсоюза Boeing.

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«Мы услышали, что для вас важно в новом контракте. И мы достигли предварительного соглашения с профсоюзом об историческом предложении, которое заботится о вас и вашей семье», – заявила генеральный директор коммерческого авиастроительного подразделения Boeing Стефани Поуп.

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За последние пять лет Boeing преследовали неудачи в виде 20-месячной приостановки полетов самого продаваемого самолета 737 Max в 2019 и 2020 годах после двух смертельных авиакатастроф, причиной которых стали конструктивные недостатки.

К тому же, во время пандемии доходы Boeing резко упали, на фоне этих проблем компания потеряла 33,3 млрд долларов. Причем, по прогнозам аналитиков, убытки продолжатся до конца 2024 года.

Источник: businessinsider.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 57
14.09.2024
Фото:Unsplash
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