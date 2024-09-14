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Добротная альтернатива Toyota Corolla за 850 тыс. рублей: скоро в продаже!

Рестайлинговый седан MG 5, представленный в августе, скоро появится в продаже

В мире автомобилей, где конкуренция нарастает с каждым днем, появление новых моделей всегда вызывает интерес. Одним из самых ожидаемых событий на рынке станет старт продаж рестайлингового седана MG 5, который готовится к дебюту на рынке Китая после презентации в августе 2024 года. Этот автомобиль, предлагающийся по цене от 67 900 до 99 900 юаней (примерно 851 000 1 253 000 рублей), может стать серьезным конкурентом для Toyota Corolla.

MG 5
MG 5
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Седан MG 5, который будет представлен в обновленном виде, получил ряд изменений. Передняя часть автомобиля была переработана в стилистике старшего брата MG 7, что сделало его более динамичным и агрессивным. Изменения также коснулись задней части: новые фонари с секциями на крышке багажника и обновленный бампер придают автомобилю свежий и стильный вид.

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С длиной 4715 мм и колёсной базой 2680 мм, MG 5 находится в одном классе с Toyota Corolla. Автомобиль будет предлагаться с двумя вариантами моторов. Базовый атмосферный двигатель объёмом 1.5 литра развивает мощность 129 л. с. и может быть оснащён как 5-ступенчатой механической коробкой передач, так и вариатором. Для тех, кто ищет более спортивные ощущения, доступен турбомотор аналогичного объёма, который выдает 181 л. с. и работает в паре с «роботом».

MG 5
MG 5

В салоне нового седана появились новые дефлекторы, обновленная мультимедиа-система и приборная панель с двумя экранами диагональю 12,3 дюйма.

Кроме того, MG 5 предлагает интересные решения, такие как площадка беспроводной зарядки для двух смартфонов и обновленные дверные панели, что создает комфортную атмосферу для водителя и пассажиров.

С ценами на MG 5, начинающимися с 851 000 рублей, он может стать привлекательной альтернативой для покупателей, ищущих надежный седан в пределах данного бюджета.

Источник: Российская газета

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Лежнин Роман
Фото:Autohome
Количество просмотров 232
14.09.2024
Фото:Autohome
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