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В России появился надежный семейный европейский кроссовер по доступной цене

Дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Skoda Kodiaq по цене от ₽3,4 млн

Популярные в России кроссоверы Skoda Kodiaq продолжают поставляться в страну по альтернативным схемам. Цены на них начинаются от 3 430 000 рублей.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

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За эту сумму компания из Находки предлагает заказать Kodiaq с доставкой до Владивостока. Это будет 5-местный автомобиль 2024 г. в., оснащенный 2,0-литровым 186-сильным бензиновым турбомотором, 7-ступенчатым роботом. Привод передний.

Автомобиль продается в комплектации Luxury, включающей фронтальные и боковые подушки безопасности, светодиодную оптику, мультимедийную систему с ЖК-дисплеем, передние и задние парктроники, двухзонный климат-контроль, кожаную обивку сидений, кожаный мультифункциональный руль и другое.

Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq

Kodiaq с 1,5-литровым 150-сильным турбомотором фирма из Набережных Челнов обязуется привезти из Китая за 3 847 974 рубля. В Самаре кроссовер можно купить из наличия за 4 100 000 рублей. За столько предлагают автомобиль с 2,0-литровым 180-сильным двигателем и полным приводом.

Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Skoda
Количество просмотров 7347
12.09.2024
Фото:Skoda
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Отзывы о Skoda Kodiaq ()

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Kodiaq  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Вместительный
Недостатки:
1,4 явно не для загородной езды даже на дачу. Хоть и на трассе приемистый.
Комментарий:
Выбор в пользу 2.0 , дизель слишком уж дорог (((
-8