В России появился надежный семейный европейский кроссовер по доступной цене

Дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Skoda Kodiaq по цене от ₽3,4 млн

Популярные в России кроссоверы Skoda Kodiaq продолжают поставляться в страну по альтернативным схемам. Цены на них начинаются от 3 430 000 рублей.

За эту сумму компания из Находки предлагает заказать Kodiaq с доставкой до Владивостока. Это будет 5-местный автомобиль 2024 г. в., оснащенный 2,0-литровым 186-сильным бензиновым турбомотором, 7-ступенчатым роботом. Привод передний.

Автомобиль продается в комплектации Luxury, включающей фронтальные и боковые подушки безопасности, светодиодную оптику, мультимедийную систему с ЖК-дисплеем, передние и задние парктроники, двухзонный климат-контроль, кожаную обивку сидений, кожаный мультифункциональный руль и другое.

Skoda Kodiaq

Kodiaq с 1,5-литровым 150-сильным турбомотором фирма из Набережных Челнов обязуется привезти из Китая за 3 847 974 рубля. В Самаре кроссовер можно купить из наличия за 4 100 000 рублей. За столько предлагают автомобиль с 2,0-литровым 180-сильным двигателем и полным приводом.

Skoda Kodiaq

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: «Автоновости дня»