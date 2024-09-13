Партнерство с Китаем позволит реализовать проекты в сфере авиа- и судостроения

Приморский край совместно с Китаем намерен производить до 7 тыс. единиц машин

Приморский край нарастил товарооборот с Китаем, производство пикапов, грузовых автомобилей и спецтехники в сотрудничестве с китайскими компаниями достигает до 7 тыс. единиц в год. Об этом глава региона Олег Кожемяко.

«В сотрудничестве с китайскими компаниями "Автомобильные индустриальные технологии" наладили производство полноприводных пикапов Sollers ST6 и Sollers ST8, а также двух моделей междугороднего и туристического автобуса. Плановый объем производства пикапов китайского бренда Sollers составляет до 5 тыс. автомобилей и 1 тыс. автобусов в год», – перечислил глава региона.

В частности, на базе «ПК «Юбо-Сумотори» выпускаются грузовые автомобили бренда КНР FAW (ФАВ), в линейке продукции есть самосвал, автобетоносмеситель, бензовоз, автокран. Запланированный объем производства составляет до тыс. тяжелых грузовых автомобилей в год. А компания «Болдер» производит более 3,5 тыс. единиц спецтехники для строителей на базе комплектующих из Китая.

По словам Кожемяко, широкий ассортимент промышленного комплекса Приморского края благоприятствует созданию различных направлений для совместных инвестпроектов с китайскими партнерами. Огромный инвестиционным потенциалом обладают судостроительная и судоремонтная сферы, а также авиастроение и морское приборостроение, подытожил глава Приморского края.

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Источник: ТАСС