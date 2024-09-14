В Россию привезли надежный полноприводный немецкий кроссовер: известна цена

На рынке РФ появился BMW X2 актуального поколения в комплектации xDrive25i

На российском рынке появилась новинка: BMW X2 второго поколения. Один из дилеров привез в страну купеобразный кроссовер 2024 года выпуска в комплектации xDrive25i. Этот стильный автомобиль уже доступен для покупки, и его цена, несмотря на премиальный статус, может приятно удивить.

BMW X2

BMW X2 xDrive25i оснащен 2,0-литровым бензиновым турбомотором, развивающим 204 л. с. и 300 Нм крутящего момента. В паре с мощным двигателем работает 7-скоростная роботизированная коробка передач, обеспечивая плавное и динамичное переключение передач.

Система полного привода xDrive, традиционно присутствующая на автомобилях BMW, обеспечивает максимальное сцепление с дорогой в любых условиях. Благодаря xDrive, X2 может уверенно двигаться по асфальту, грунту, а также преодолевать несложные препятствия.

Интерьер BMW X2

По сравнению с предшественником, новый BMW X2 стал больше. Длина автомобиля увеличилась на 194 мм (до 4554 мм), ширина — на 21 мм (1845 мм), а высота — на 64 мм (1590 мм). Колесная база также стала больше на 22 мм, достигнув 2692 мм.

Изменения в дизайне придают автомобилю более спортивный и элегантный вид. Динамичные линии кузова, характерные для автомобилей BMW, дополнены стильными элементами, которые подчеркивают спортивный характер X2.

Комплектация BMW X2 включает в себя антипробуксовочную систему (ASR), систему помощи при торможении (BAS; EBD), антиблокировочную систему (ABS), систему стабилизации (ESP), систему выбора режима движения, задние и передние электростеклоподъемники и множество других полезных функций.

В салоне автомобиля царит атмосфера комфорта и роскоши. В стандартную комплектацию входят задние и передние электростеклоподъемники, а также множество других удобных опций.

Цена BMW X2 в России составляет 7 672 000 рублей. Однако, воспользовавшись различными скидками дилера, можно получить машину на 900 000 рублей дешевле.

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Источник: Тарантас Ньюс