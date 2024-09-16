Автобус, полный пассажиров, столкнулся с двумя легковушками: подробности ДТП

В Омске 11 человек пострадали в аварии с автобусом

Прокуратура Омска проверит обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса. Одиннадцать пассажиров общественного транспорта пострадали в аварии, в том числе девочка шести лет.

Авария произошла утром 15 сентября в Кировском округе Омска. По предварительной информации, авария произошла по вине 43-летней женщины за рулем Toyota Land Cruiser. Двигаясь по улице 70 лет Октября, при повороте налево она не предоставила преимущество в движении встречному автомобилю LADA Granta и пассажирскому автобусу, который следовал по маршруту № 344.

Прокуратура взяла на контроль проверку по факту аварии.

Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь можно купить в России по цене Lada Vesta.

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Источник: Прокуратура Омской области