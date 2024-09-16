Самый выносливый внедорожник в мире привезли в Россию: известна цена

В РФ появился в продаже большой внедорожник Toyota Sequoia по цене от ₽9,2 млн

Большой рамный внедорожник Toyota Sequoia появился в продаже в России по цене от 9,2 млн рублей. Автомобиль обещает привезти под заказ компания из Владивостока. Уточняется, что есть три варианта: за 9 205 392 рубля, 9 211 000 рублей и 10 896 311 рублей.

Самый дорогой вариант – в особой версии TRD Pro, которая выделяется подвеской. Здесь установлены оригинальные пружины и дорогие амплитудозависимые амортизаторы – при небольших ходах штока они обеспечивают хорошую плавность хода и радуют энергоемкостью даже на очень плохих дорогах.

Toyota Sequoia

В комплектацию входят датчики света и дождя, цифровая приборная панель, мультимедийный комплекс с Apple CarPlay и Android Auto, многозонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и прочее.

Заднеприводную Toyota Sequoia за 10 900 000 рублей продает столичный дилер, полноприводный вариант в Москве стоит от 13 800 000 рублей. Еще дороже эту машину продают в Смоленске, Новосибирске, Тамбове, Томске и Твери.

Toyota Sequoia

Все Toyota Sequoia оснащены гибридной установкой i-Force Max, состоящей из 3,5-литрового бензинового мотора V6 с двойным турбонаддувом и электродвигателя с суммарной отдачей 437 л. с. В качестве трансмиссии всегда выступает классический 10-ступенчатый автомат, а привод может быть либо полным, либо задним.

Автомобиль Toyota Sequoia стал лидером рейтинга самых долговечных кроссоверов и внедорожников в США по версии iSeeCars.

Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь можно купить в России по цене Lada Vesta.

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Источник: «Автоновости дня»