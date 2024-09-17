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Полный привод и 987 л.с. — производитель гоночных машин удивил новым концептом

Новый футуристичный концепт 978-сильного Lotus Theory 1 раскрыли перед дебютом

Британский производитель спортивных и гоночных автомобилей Lotus представил новый концепт-кар Theory 1 2026 года выпуска. Новинка призвана ознаменовать возвращение бренда к своим спортивным корням. Двухдверный 987-сильный электросуперкар получил полный привод.

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У Theory 1 необычный дизайн с острыми линиями клиновидного профиля, выделяются необычные двери – они открываются вверх и назад. Интерьер тоже футуристичный: сиденье водителя расположено по центру, как в McLaren F1, вместо боковых зеркал – проекционный дисплей и экраны.

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Theory 1 оснащен батареей емкостью 70 кВт·ч, обеспечивающей запас хода до 400 км. Для разгона до 100 км/ч Lotus понадобится менее чем 2,5 секунды, максимальная скорость 320 км/ч. Создатели Lotus заявляют, что они не стремятся к «гонке безумных цифр», их больше привлекает баланс в симбиозе стиля, технологий и производительности.

Lotus Theory 1
Lotus Theory 1
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Источник: wired.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Соцсети
Количество просмотров 2
17.09.2024
Фото:Соцсети
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