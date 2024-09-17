Россиянам рассказали, на что обратить внимание при покупке машины с пробегом

Эксперт Ананьев объяснил, почему машину с пробегом лучше покупать у знакомых

При выборе автомобиля с пробегом лучше обратить внимание на те, которые продают ваши знакомые, с которыми у вас сложились доверительные отношения. Об этом рассказал эксперт Авто.ру Иван Ананьев.

При отсутствии таких знакомых лучше обратиться к известному дилеру или искать варианты на крупных интернет-площадках, рекомендует эксперт. В то же время, менеджер по продажам одной из дилерской сети Денис Мартемьянов советует не покупать автомобиль с подозрительно заниженной ценой. Это наглядно свидетельствует о возможных проблемах с машиной, убежден эксперт.

Перед покупкой необходимо осмотреть салон автомобиля, а также проверить техническое состояние транспортного средства, рекомендуют специалисты.

«Начать осмотр стоит с оценки кузова и подкапотного пространства. Попросите завести машину – убедитесь, что переход с повышенных оборотов на холостой ход проходит без "провалов" (явный признак неисправности). Обратите внимание на чистоту отдельных узлов и деталей – она может указывать на их недавнюю замену. Наличие дыма из выхлопной трубы – признак высокого износа двигателя или попадания охлаждающей жидкости в камеру сгорания (это тоже серьезно)», – перечисляет Ананьев.

В заключение эксперты подчеркнули, что в настоящее время в интернете можно найти любую информацию о машине, включая количество владельцев, участие в ДТП, а также наложенные юридические ограничения на автомобиль.

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Источник: kp.ru