Россиянам рассказали, на что обратить внимание при покупке машины с пробегом
При выборе автомобиля с пробегом лучше обратить внимание на те, которые продают ваши знакомые, с которыми у вас сложились доверительные отношения. Об этом рассказал эксперт Авто.ру Иван Ананьев.
При отсутствии таких знакомых лучше обратиться к известному дилеру или искать варианты на крупных интернет-площадках, рекомендует эксперт. В то же время, менеджер по продажам одной из дилерской сети Денис Мартемьянов советует не покупать автомобиль с подозрительно заниженной ценой. Это наглядно свидетельствует о возможных проблемах с машиной, убежден эксперт.
Перед покупкой необходимо осмотреть салон автомобиля, а также проверить техническое состояние транспортного средства, рекомендуют специалисты.
«Начать осмотр стоит с оценки кузова и подкапотного пространства. Попросите завести машину – убедитесь, что переход с повышенных оборотов на холостой ход проходит без "провалов" (явный признак неисправности). Обратите внимание на чистоту отдельных узлов и деталей – она может указывать на их недавнюю замену. Наличие дыма из выхлопной трубы – признак высокого износа двигателя или попадания охлаждающей жидкости в камеру сгорания (это тоже серьезно)», – перечисляет Ананьев.
В заключение эксперты подчеркнули, что в настоящее время в интернете можно найти любую информацию о машине, включая количество владельцев, участие в ДТП, а также наложенные юридические ограничения на автомобиль.
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Источник: kp.ru