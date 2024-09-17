Под Сочи оторвавшийся от фуры прицеп заблокировал дорогу
Движение на трассе Джубга — Сочи перекрыто из-за аварии с фурой
В Сочи произошла массовая авария из-за оторвавшегося прицепа грузовика. Уточняется, что на повороте у фуры Volvo отцепилась термобудка с грузом и упала на дорогу, из-за чего оказался перекрыт участок федеральной трассы.
В результате четыре машины получили механические повреждения. Водителя автомобиля Chery госпитализировали. По факту произошедшего проводится проверка.
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Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Фото:МВД Медиа
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17.09.2024
Фото:МВД Медиа
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