#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Kia Sportage
17 сентября
Поставки популярного и надежного «корейца» в РФ продолжаются: «китайцы» дороже
В России появились в продаже импортные Kia...
На сколько подорожают новые машины до конца года
17 сентября
На сколько подорожают новые машины до конца года
Эксперт Житнухин: Новые автомобили к концу года...
Новые товарные знаки Haval в России — Raval, Tanq, Rank и другие. Зачем столько?
17 сентября
Новые товарные знаки Haval в России — Raval, Tanq, Rank и другие. Зачем столько?
«Автопоток»: марка Haval зарегистрировала в...

Под Сочи оторвавшийся от фуры прицеп заблокировал дорогу

Движение на трассе Джубга — Сочи перекрыто из-за аварии с фурой

В Сочи произошла массовая авария из-за оторвавшегося прицепа грузовика. Уточняется, что на повороте у фуры Volvo отцепилась термобудка с грузом и упала на дорогу, из-за чего оказался перекрыт участок федеральной трассы.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

4,7-метровый седан по цене маленького кроссовера! — Чанган или Ливэн?

В результате четыре машины получили механические повреждения. Водителя автомобиля Chery госпитализировали. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь можно купить в России по цене Lada Vesta.

«За рулем» рекомендует...

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 1
17.09.2024
Фото:МВД Медиа
Поделиться:
Оцените материал:
0