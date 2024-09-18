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Названы лидеры мирового автопрома

GlobalData: в августе Китай вышел на первое место в мире по продажам авто

В августе мировой авторынок просел на 3,5%. Так, за этот месяц было продано 6,89 млн легковых и легких коммерческих машин, сообщили в консалтинговой компании GlobalData.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Мотор Volvo, тишина в салоне, цена от 3 млн рублей – пожалуй, лучший седан из Китая

Лидером по продажам автомобилей в августе стал Китай. В этой стране было продано 1,97 млн машин. В США компаниям удалось продать 1,43 млн экземпляров. Рынки Западной Европы смогли реализовать 0,76 млн машин, Восточной Европы продали 0,36 млн единиц.

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Отмечается, что в Восточной Европе рост спроса на автомобили происходит в основном из-за России. Покупательская активность в стране подскочила за счет предстоящего повышения утильсбора в октябре.

Также в Южной Америке дилеры продали 0,26 млн машин, в Японии – 0,33 млн экз., в Канаде – 0,16 млн экз., а в Южной Корее – 0,13 млн экз.

Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь можно купить в России по цене Lada Vesta.

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Источник: «Газета.ru»

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Ушакова Ирина
Фото:IMAGO/CFOTO
Количество просмотров 106
18.09.2024
Фото:IMAGO/CFOTO
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