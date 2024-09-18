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Женщина погибла под колесами грузовика: подробности ДТП в Иркутском районе

На трассе под Иркутском грузовой автомобиль насмерть сбил велосипедистку

Женщина, ехавшая на велосипеде от Иркутска в сторону Ангарска, попала под грузовик. Она скончалась до приезда медиков. Водитель большегруза госпитализирован.

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ДТП произошло в среду утром на 1870-м километре трассы Р-255 «Сибирь». Водитель Hyundai Porter II сбил 44-летнюю велосипедистку, а затем въехал в столб.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: ГУ МВД России по Иркутской области

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 1
18.09.2024
Фото:МВД Медиа
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