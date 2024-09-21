На рынок вышла новая версия надежного и хорошо оснащенного японского седана

Седан Honda Accord 2025 получил новую комплектацию SE и заметно подорожал

Honda представила обновленный Accord 2025, добавив в линейку новую комплектацию SE и немного повысив цены на все версии.

Новая комплектация SE занимает место между базовой моделью LX и более дорогой EX. Она оснащена 1,5-литровым турбированным четырехцилиндровым двигателем, предлагая спортивный характер. Honda подчеркивает спортивный стиль SE, добавив черную отделку дверей, зеркал, центральных стоек и 17-дюймовые черные колеса.

Honda Accord 2025

В салоне SE предлагает больше роскоши, чем LX, с подогревом передних сидений, электроприводом водительского сиденья в 10 направлениях и люком.

Все комплектации Accord стали дороже на 400–760 долларов по сравнению с прошлогодней моделью. Honda внесла ряд изменений, которые теперь стали стандартными для всей линейки. Теперь задним пассажирам доступна более комфортная температура воздуха и больше портов USB-C.

Стоимость комплектации LX начинается с 29 390 долларов. В стандартной комплектации предлагается турбодвигатель, 17-дюймовые колеса и система помощи водителю Honda Sensing.

Honda Accord 2025

SE стоит 31 655 долларов. Предлагает спортивный стиль и дополнительные удобства, такие как подогрев передних сидений и люк.

Sport (гибрид) предлагается за 34 750 долларов.

EX включает в себя 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с двухмоторной системой Honda, 12,3-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, кожаные сиденья, беспроводную зарядку телефона и встроенные сервисы Google.

Гибридная модель Sport предлагает 2,0-литровый атмосферный четырехцилиндровый двигатель с двухмоторной системой Honda мощностью 204 л. с.

Гибридный Accord включает в себя 12,3-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, кожаные сиденья, беспроводную зарядку телефона и встроенные сервисы Google.

Интерьер Honda Accord 2025

Honda сообщает, что более 50% продаж Accord приходится на гибридные комплектации. Это подтверждает растущую популярность гибридных автомобилей, особенно в сегменте седанов.

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Источник: Motor1