Сложное решение: сокращение сотрудников обойдется Фольксвагену в миллиарды евро

Volkswagen выплатит уволенным сотрудникам до 24 месячных зарплат

Немецкий автогигант Volkswagen находится на грани серьезных перемен. Компания, столкнувшаяся с жесткой конкуренцией со стороны китайских производителей, вынуждена сокращать расходы, и в качестве одного из мер рассматривает закрытие заводов в Германии. Это решение грозит серьезными финансовыми потерями и социальными потрясениями.

По оценкам аналитиков брокерской компании Jefferies, Volkswagen может потратить от 3 до 4 миллиардов евро уже в четвертом квартале текущего года на сокращение мощностей. Компания уже заявила о том, что впервые в своей истории рассматривает возможность закрытия заводов в Германии.

В рамках реструктуризации Volkswagen недавно прекратил действие давней программы гарантий занятости на шести своих немецких заводах. Это решение вызвало резкую критику со стороны профсоюзов, которые пообещали решительное сопротивление любым сокращениям.

По данным Jefferies, если компания выплатит увольняемым сотрудникам по две годовые зарплаты, расходы на эти выплаты составят около 4 миллиардов евро. Однако, в зависимости от условий увольнения и переговоров с профсоюзами, эта сумма может быть и больше.

Аналитики Jefferies подчеркивают, что у профсоюзов есть возможность бастовать только по вопросам заработной платы, а не по поводу закрытия завода или увольнений, если последние не защищены договором.

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Источник: Reuters