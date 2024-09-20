Как дилеры пополняют запасы подержанных машин: эксперты рассказали

«Авто.ру Бизнес»: доля трейд-ин в поступлении машин с пробегом выросла до 44%

Эксперты рассказали, какой способ пополнения складов машин наиболее популярен у российских дилеров в августе: трейд-ин, выкуп, комиссия или трейд-ап. По итогам последнего месяца лета текущего года доля трейд-ин в поступлении машин на склады дилеров выросла вдвое относительно аналогичного периода 2023 года, сообщили эксперты «Авто.ру Бизнес».

Доля авто по трейд-ин составила в августе 44%. Годом ранее данный показатель был равен 27%. Доходность указанного канала поступления также повысилась по сравнению с августом 2023 года — на 3,7%.

Годом ранее лидером поступления машин на склады дилеров был выкуп, но летом 2024 года его доля упала с 42% до 22%. При этом канал повысил рост доходности на 1%.

Машин, поступивших к автодилерам «на комиссию» также стало больше на 2% по сравнению с августом прошлого года, и этот показатель достиг 14%. Доходность для дилеров при продаже авто через данный канал поступления также выросла на 0,3%.

Поступление машин с пробегом в обмен на другой подержанный автомобиль более высокого класса с доплатой (трейд-ап) потеряло 2% в структуре пополнения складов дилеров в августе 2024 года: 10% против 12% в августе прошлого года.

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Источник: Autonews.ru