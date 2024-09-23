Иномарку смяло после столкновения с грузовиком: подробности смертельного ДТП

Под Новосибирском при столкновении грузовика MAN и BMW погибли два человека

В Барабинском районе Новосибирской области легковая машина выехала на встречную полосу движения и столкнулась с большегрузом. Смертельное ДТП произошло в понедельник, 23 сентября, около 6:20 по местному времени на федеральной трассе Р-254 «Иртыш».

Уточняется, что 36-летний водитель BMW X5 ехал со стороны Омска в сторону Новосибирска и в пути выехал на встречку, а затем въехал в грузовик MAN. Потом в большегруз въехали Kia Rio и Kia Ceed, также двигавшиеся в сторону Новосибирска.

От полученных травм скончался водитель автомобиля BMW, мужчина-пассажир иномарки 1978 года рождения в тяжелом состоянии госпитализирован в районную больницу.

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Источник: Госавтоинспекция Новосибирской области